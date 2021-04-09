Син українського хореографа Григорія Чапкіса Грег показала яскраві кадри своїх танців у соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, син відомого українського хореографа і легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Грег живе в Америці. Він пішов по стопах зоряного батька і став хореографом, більш того, у чоловіка є своя танцювальна школа в США. Однак, на відміну від зоряного батька, Грег займається хіп-хопом, а не народними танцями. Нещодавно у своєму Instagram-акаунті хлопець опублікував яскраві кадри з Домінікани, куди, мабуть, відправився по роботі, а також показав свою сім'ю.

На кадрах, які Грег показав в сторіс видно, що він влаштував спекотні танці біля басейну. Перед камерою він з'явився в широких темних брюках і білій футболці, на його ногах масивні черевики, а на голові кепка. Спочатку свій танець хореограф починає сам, а за кілька секунд в кадрі з'являються ще троє хлопців, і вони весь час виконують динамічний танець в стилі хіп-хоп.

Також Чапкіс-молодший виклав в мережу скріншот відеодзвінка дружині, на якому також можна побачити його синів. Схоже дружину Ембер Грег не взяв з собою в Домінікану, вона залишилася з дітьми вдома в Сан-Франциско. "Сумую за ними так сильно", - підписав кадр танцюрист.

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