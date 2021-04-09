У Мережу потрапило незвичайне фото вічно молодої Софії Ротару на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею, шанувальники полюбили її не тільки за прекрасний спів, але і за відмінні манери і приголомшливий зовнішній вигляд. Однак, природний процес старіння залишив свій відбиток - тепер 73-річній зірці доводиться ретельно стежити за зовнішністю, і у неї це здорово виходить. Навіть в такому почесному віці Софія Михайлівна виглядає просто приголомшливою.

На новому фото, яке опублікували на фан-сторінці, присвяченій зірці, Софія Михайлівна здивувала свіжим виглядом і відмінною фізичною формою на відпочинку в екзотичній країні. На знімку вона відображена, стоячи на роздвоєному стовбурі величезних пальм. Перед камерою артистка з'явилася босоногою, на ній Довга темно-синя спідниця з білими смужками і строкатим поясом-хусткою, а також напівпрозора білосніжна блузка, під якою просвічується рожевий бюстгальтер від купальника. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри і мила посмішка.

У підписі до фотографії говориться: "Доброго ранку! Чудесного, успішного і чудового дня!". Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію, засинаючи Ротару компліментами в коментарях до фото. "Спасибі, вам теж всього хорошого", "Спекотна красуня", "Доброго ранку! Красуня!", "Супер кадр", "Дивовижна жінка", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях до фото.

Нагадаємо, 50-річний єдиний син Ротару видав правду про свій стан, показавши аналізи на гепатит: "Готовий...".

Як повідомляла Politeka, Єдиний син Ротару показав свій почорнілий і облізлий будинок в Криму: "Залишилися одні...".

Також Politeka писала, Юна внучка Софії Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, збентежила виглядом без ліфчика: "Поставтеся серйозно до...".