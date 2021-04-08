Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Спіймати Кайдаша", показав себе в готелі

Як пише Politeka.net, Тарас вже деякий час відпочиває в сонячному Дубаї разом зі своєю нареченою Тіною Антоненко. Красунчик регулярно радує свіжими фото в Instagram, хвалячись розкішною відпусткою.

Цього разу Тарас вирішив наочно показати типову засмагу туриста. На фото чоловік був повністю роздягненим, обмотавшись тільки рушником. Цимбалюк стояв перед дзеркалом посміхаючись і показуючи згоріле на сонці тіло.

"Як би я не ховався від сонця. Скільки б Тіна мене не мазала різними кремами, але все таки класичну засмагу туриста маю", - написав Тарас під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Головне, голим на балкон не виходить"," посмішка приголомшлива", " щось запахло смаженим. Обережно з Сонечком", " Уф, спокусливе фото. Маєш гарний вигляд навіть з класичною засмагою туриста".

Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк викликав фурор одним фото.

Тарас Цимбалюк показав свій фотопортрет. Він зображений в розстебнутій на грудях сорочці. На знімку він виглядає досить брутально, чому сприяють темні тони і великі металеві прикраси.

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