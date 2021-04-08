Відома українська телеведуча Ольга Фреймут повчила манерам

Зірка веде активне життя в соціальних мережах, та задіявши себе на різних зйомках, передає Politeka.net. Варто відзначити, що красуня завжди виглядає "з голочки", а її манери у багатьох викликають захват.

Телеведуча у своєму Instagram намагається прищепити правила етикету і своїм підписникам, яких у неї налічується 675 тисяч.

Цього разу Ольга опублікувала відео, в якому розповіла, чи варто чухатися на людях і як правильно проганяти комара. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Чи можна чухатися на людях? Ні. Навіть якщо вкусив комар, не варто шкребтися при всіх. Краще непомітно почухатися, наприклад жестом, ніби поправляєш локон", - поділилася телеведуча.

Зазначимо, зірка позувала в мереживному вбранні, зробивши акуратні зачіску і макіяж.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Цей ляпас 😂 😂 😂 обожнюю❤️", " спасибі за пораду! ❤ ️ 🙌 ", "Супер!", "Це про мене", "🤦♂️🤦♂️🤦♂️ можна все і всім!", "Навіть якщо ти лисий 🤣", " 😀 це неможливо ...це рефлекс!", "Олю, спасибі! Кожен раз так точно отримувати такі уроки - одне задоволення. використовую при роботі з дітьми", " Ахха... Іноді вона мене так розчулює)", "а я помічаю це в людях😂 але думала що це норма","😉 😂 😫... Америку відкрила?! ..... не сміши грішних ...",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».