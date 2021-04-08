Зірка "Жіночого кварталу", Катерина Нікітіна, підкорила фігурою на підборах

25-річна артистка займається спортом з раннього віку саме тому її фігура викликає захоплення, пише Politeka.net.

У новому пості в Instagram Нікітіна вирішила показати себе зі сміливого ракурсу. Красуня постала в чорному боді, що обтягнуло її красиві форми, а завдяки крою оголилися пружні сідниці блондинки.

Нікітіна взула туфлі на високих підборах і великій платформі. Зірка витягнулася, сидячи на стільці й розставивши ніжки.

"Буде мені 40, нікому не покажу свій 🍑, А поки можна 👅 хоча... і в 40 покажу👀", - написала Катерина.

За п'ять годин публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Найсоковитіша 🍑", "якщо красиво, то вік значення не має", "Ти - прекрасна","Привіт, а скільки тобі років зараз", " питання як в 40 до таких фото чоловік поставиться?", "Катюююю 🔥", "😍😍😍🔥🔥🔥Ракета Бомба Петарда❗ ❗ ❗ 💪 👍 💋", " розумничка, хороша)", " чекаємо завтрашніх заголовків😂 😂 😂 😂", " ваша найкраща сторона🤣"," ти просто супер🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна народилася 22 березня 1996 року в Кременчуці. Мама зірки - викладач в університеті, а тато – зварювальник.