Зірка "Жіночого кварталу", Катерина Нікітіна, підкорила фігурою на підборах
25-річна артистка займається спортом з раннього віку саме тому її фігура викликає захоплення, пише Politeka.net.
У новому пості в Instagram Нікітіна вирішила показати себе зі сміливого ракурсу. Красуня постала в чорному боді, що обтягнуло її красиві форми, а завдяки крою оголилися пружні сідниці блондинки.
Нікітіна взула туфлі на високих підборах і великій платформі. Зірка витягнулася, сидячи на стільці й розставивши ніжки.
"Буде мені 40, нікому не покажу свій 🍑, А поки можна 👅 хоча... і в 40 покажу👀", - написала Катерина.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
"Холостяк" Заливако здогадався змити з усіх учасниць макіяж, результат перевершив очікування: "Це хто?"
Любовні ігрища "Холостячки" Мішиної і Еллерта стали надбанням громадськості: "Хом'яки і кішка"
На український кордон терміново стягують військових: що відбувається
Майже третина вчителів провалила тест ЗНО на профпридатність: "Мотивували підвищенням зарплати"
За п'ять годин публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Найсоковитіша 🍑", "якщо красиво, то вік значення не має", "Ти - прекрасна","Привіт, а скільки тобі років зараз", " питання як в 40 до таких фото чоловік поставиться?", "Катюююю 🔥", "😍😍😍🔥🔥🔥Ракета Бомба Петарда❗ ❗ ❗ 💪 👍 💋", " розумничка, хороша)", " чекаємо завтрашніх заголовків😂 😂 😂 😂", " ваша найкраща сторона🤣"," ти просто супер🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Катерина Нікітіна народилася 22 березня 1996 року в Кременчуці. Мама зірки - викладач в університеті, а тато – зварювальник.
Вже з 17 років Катя почала викладати малюкам танці. У своєму рідному місті артистку знають, як викладача танців, фітнесу та гімнастики.
Відзначимо, красуня часто показує, як займається "Pole dance".
Нагадаємо, роздягнена блондинка з "Жіночого кварталу" віддалася насолоді на масажному столі
А ще Politeka писала, що небезпека наздогнала зірку" Квартал 95 " прямо на сцені, момент потрапив на відео
Також Politeka повідомляла, що напівроздягнена красуня з "Жіночого кварталу" вразила пікантним відео з " поліцейською"