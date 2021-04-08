Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе в максимально гарячому образі

Як пише Politeka.net, Кендіс вже встигла заробити світове визнання в якості моделі. Зірка була однією з найдорожчих красунь Victoria's Secret, потрапивши в список "Форбс". Дівчина активно себе просуває, не забуваючи і про соціальні мережі.

Цього разу модель в Instagram опублікувала фото, де була зовсім без одягу і білизни. Кендіс лежала на піску, прикриваючи найпікантніші точки рукою. Тіло у красуні було вологим, що додало особливу нотку пікантності знімку.

"Всі квіти зберігають світло", - написала зірка під фото, цитуючи Теодора Ретке.

Фанати поставили майже 160 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау", "це думка про те, що ваш дух більш великий, ніж ваше звернення до мене. Кожен раз", " Красива дама !!!", "Ти + море ідеальний дует. Добраніч! І ніколи не забувай, наскільки ти неймовірна", "така красива дитинко, така спокуслива", "Сяй, прекрасний діамант".

Ми писали, що відома модель, екс-ангел «Victoria's Secret» Кендіс Свейнпол опублікувала фото зі свого відпочинку.

Зірка позувала в купальнику, який підкреслив її форми. Крім того, верх купального вбрання дозволив помилуватися сталевим пресом і стрункою талією знаменитості.

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