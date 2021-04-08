Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників заявою про взаємини з Віталіком Козловським

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка не так давно розлучилася з Московським чоловіком Олександром Комковим і будує відносини з російським актором Романом Полянським у програмі "Позаочі" відверто розповіла, що її об'єднує з Козловським.

За словами співачки, ще з її підліткового віку в пресі ходили чутки про те, що вона зустрічається з Виконавцем Віталієм Козловським. Однак про роман не могло бути й мови, адже цю парочку об'єднує тільки міцна дружба. "Перш за все він для мене старший колега і друг. По-іншому сприймати його не можу", - зізналася Аліна.

Гросу спростувала всі чутки, які довгий час ходили у світській тусовці. За її словами, вони і правда часто з'являлися разом на різних заходах і приходили на дні народження один одного, саме звідси і почалися всі ці плітки. Однак, романтичних відносин в Аліни і Віталіка ніколи не було. "Це було дуже смішно. На той час мені було 14-15 років і про стосунки я навіть не думала", – розповіла Аліна.

Артистка також додала, що не обговорює з Віталіком своє особисте життя, проте його самого мріє вже одружити. За словами Аліни, вона бачила його з симпатичною дівчиною і їй здалося, що вони зустрічаються. "Я готова організувати весілля для одного, щоб він зловив підв'язку або букет. Тільки, щоб він одружився", - жартівливо зазначила Гросу.

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