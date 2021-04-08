Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, поділилася планами на свій "гарячий" квітень

Зірка випустила новий альбом, але попереду ще багато роботи, пише Politeka.net. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

Красуня опублікувала пост, в якому позувала, приспустивши куртку. Мішель посвітила формами в обтягуючому топіку, а також похвалилася пружним животиком.

Також співачка була у штанах і грубих черевиках, а образ завершили тугі коси по всій голові.

У такому вигляді красуня позувала на підлозі при ніжному освітленні.

"Ух, квітень, у мене на тебе великі плани", - поділилася Андраде.

Так, зірка хоче випустити в TikTok концерт з прем'єрою всіх пісень з ЕР. Крім того, вона планує записати українську версію альбому "ÉCHALE«, дочитати книгу" 7 навичок високоефективних людей", дев'ятого квітня відсвяткувати день народження матері.

А в кінці списку Мішель повідомила, що готує танець під один секретний трек.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Це любов❤️", " Мішель Ти вогонь! 🔥 ", "У моєї мами теж завтра день народження😃 🤗", "чекаємо танець, під цей такий секретний трек🥺❤", " чекаю ♥ ♥ ️ всі відоси з піснями - це кайф!🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Будь-якою мовою рада тебе слухати 😌 🎶 але більше на 🇪🇸♥️🔥🔥🔥🔥", "молодець Мішель Андраде люблю тебе", " Ля яка гарна 😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️🔥🔥😍😍😍😍", "ООО, над україномовним треком😍 😍", - написали користувачі мережі.

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