Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в світлому образі

Як пише Politeka.net, про українську красуню заговорили всі після виходу знаменитого фільму про Джеймса Бонда. Зірка і зараз продовжує вражати іменитих режисерів, знімаючись в нових картинах. Не забуває Ольга і про соціальні мережі, де кожен день радує фанатів новим знімком.

Цього разу зірка показала фото, де здалася в білій спідниці і прозорій блузці. Дівчина стояла біля вікна, через яке сонце обласкало волосся красуні, роблячи кадр дуже ніжним і сонячним. Як можна побачити, швидше за все, на Ользі білизни не виявилося.

"Добрий день!",- лаконічно підписала фото Куриленко.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт, красуня", "Абсолютно мило", "прекрасний полудень", "приголомшливо"," Привіт, ангел"," Добрий день, сподіваюся, у вас відмінний день", " просто виглядаєш так чудово!", "виглядає так красиво"," чи зможете ви встояти перед усією цією красою", " вона - конюшина удачі ... мати її поруч з тобою-розкіш", " Доброго ранку красуня; чудесного дня!", "Привіт, юна леді", " Добрий день! Задоволений".

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