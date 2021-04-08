Екс-чоловік відомої співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, вперше відверто заговорив про розлучення з артисткою
В кінці 2019 року співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Причому сварка була не проста-Кароліна подала на розлучення після зради чоловіка, досить скандальної – Мурат розважався з дівчатами в клубі прямо на публіці.
І тільки зараз в інтерв'ю в спеціальному шоу, яке опублікувало "Новини.live", чоловік висловився про подію.
"Мене затягнули клуби. Багато тоді різних пліток було, багато різних розмов: він такий, він сякий, чутки взагалі різні. Але ось Я не буду виправдовуватися. Було сумно, звичайно: 15 років живеш з людиною, а після певної ситуації залишаєшся один в іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї, виходить", - розповів Мурат.
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Відзначимо, що пара розлучалася зовсім не мирно, а розлучення намагалися тримати до останнього в секреті від ЗМІ. Зараз Кароліна підтримує спілкування з екс-чоловіком заради дочки. У Росії Мурат навіть відвідав з Лорак і дочкою кілька заходів.
Зараз колишнє подружжя щасливі в нових відносинах. 43-річний бізнесмен зустрічається з 24-річною візажисткою на ім'я Лілія, а ось співачка свого коханого приховує, адже до цього відносини з молодим Єгором Глібом піддавалися критиці.
З приводу розлучення пари ходило дуже багато чуток, сама ж артистка відмовилася що-небудь коментувати.
За словами бізнесмена, через одну помилку він залишився в чужій країні, в яку переїхав заради рідних.
"Було сумно, звичайно, - по-людськи, душевно. Ти 15 років живеш з людиною і після певної ситуації, помилки, так би мовити, залишаєшся один в іншій країні, в яку приїхав заради своєї сім'ї", - поділився Налчаджіоглу.
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