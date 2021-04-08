Відома телеведуча Катя Осадча показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, головна любителька головних уборів України не перший рік вражає фанатів цікавими образами. Зірка виблискує не тільки на телеекранах, але і в соціальних мережах, де радує шанувальників не тільки звичайними фото, але і досить пікантними фотосесіями.

Цей раз не став винятком, адже Осадча показала, як гуляла біля берега моря. Катя була в легкій напівпрозорій сукні, яку легенько підняв вітер, і фанати відразу помітили кругленький животик. У вбранні було досить велике декольте і можна відразу помітити, що білизни дівчина не одягала.

"Катерина, что-ли при надії", - написала одна дівчина.

"Скоро все дізнаємося", - відповіли цікавим очам.

"Спогади про тепло. А результати нашого відрядження дивіться вже цієї суботи. І з нетерпінням чекаємо літо вдома", - написала Катя під фото.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Щаслива, кохана, красива", "неперевершена красуня", "Кохаю"

Ми писали, що відома телеведуча Катя Осадча порадувала українців смачним постом, показавши свої гастрономічні таланти.

У своєму Instagram Катя Осадча розмістила нове фото, на якому позує в білосніжному вбранні біля кухонного столу з дошкою для різання, на якому красуються порізані для салату помідори черрі, і сир.

Нагадаємо, модниця Осадча осоромилася з вбранням зірки "Голосу країни" за 24 тисячі

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