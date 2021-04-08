Відомий фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе, розповівши про успіхи
Як пише Politeka.net, Марина обожнює спорт і постійно ділиться слушними порадами, Як знайти ідеальну фігуру. Дівчина розкриває секрети ідеального тіла, показуючи себе в приклад. Не забуває Боржемська похвалитися досягненнями своїх учениць, які проходять її марафони.
Цей раз не став винятком, адже Марина показала себе біля моря. Дівчина була у вузькому купальнику, доповнивши образ стильними окулярами. Марина виставила ніжку, манячи кожним вигином свого тіла. Красуня запропонувала брати участь у новому марафоні, який вона підготувала для дівчат до літа.
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На інших кадрах Боржемська показала інших жінок, яким вдалося схуднути.
"ДО І ПІСЛЯ
Гортайте карусель і дивіться на ці перетворення! Ви теж так зможете! ",- написала Марина.
Відразу відгукнулася в коментарях Леся Нікітюк, яка захотіла схуднути з Боржемською.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ого", "вогонь", "ідеальна фігура у вас", "всі дівчатка розумниці", "дуже красива", "Марина, ви прекрасна".
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