Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак, якого відхилила Ксенія Мішина, показав, як проводить час з коханою
Актриса Ксенія Мішина в проєкті "Холостячка" вибрала коміка Олександра Еллерта, передає Politeka.net. Відхилені учасники шоу не зневірилися, а продовжили будувати своє особисте життя з іншими дівчатами.
Зокрема, радіоведучий і гуморист Андрій Рибак, який був півфіналістом шоу, повернувся до дівчини Аліни. До слова, чоловік зустрічався з красунею до проекту.
Зараз же гуморист публікує спільні кадри з пасією і зізнається їй у коханні. А в одному з недавніх постів Рибак показав, як проводить час з коханою та іншими відхиленими учасниками "Холостячки", Євгеном Ковтуненком та Олексієм Тригубенком.
Всі четверо дивилися в телефон і посміхалися.
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"Дуже складно, коли один телефон на чотирьох!️ ️ Як думаєте, що дивимося?",- написав Андрій.
За дві години публікація зібрала майже 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Нову серію Холостяка😂 😂 😂", " Льоша такий Льоша😂", " не знаю, що дивитеся. Але ви класні", "Як ви круто танцювали😂🔥", "Як Еклер грає з хом'яками", "Красиві фотографії🔥🔥🔥", "А я думала ви просто Селфі робите 😂😂", "Фотки з дня народження Надін😍", "Свій танець, який знімали", "Напевно, фотосесію свою🔥❤️", "Льоша на плечі спить😂", "Женя показує свою нову ідею для проекту😂 ви бажаєте бачити, що вам цікаво))", "Ковтуненко показує фото катишка з пупка".
Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".
Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.
Також Politeka писала, що вибух прогримів у машині півфіналіста" Холостячки "Рибака:" їду і тут ззаду…"