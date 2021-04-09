Відомий український хореограф Влад Яма, суддя шоу "Танці з зірками", показав, як повеселився з дружиною і сином

Влад Яма і його дружина, Ліліана, разом вже 13 років, передає Politeka.net. Подружжя виховує сина, Леона.

Сім'я часто проводить час разом і публікує кадри свого відпочинку. Цього разу артист розмістив відео, яке піднімає настрій (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Ліліана намагалася натягнути джинси на шорти.

"Робимо ставки: вийде чи ні?... Ви не знаєте цю спортсменку, вона здатна на неймовірні вчинки... Стисніть ваші горішки", - прокоментував Яма дії дружини.

В цей час все сімейство сміялося, особливо Ліліана насмішила сина.

"Моя дружина - природжена спортсменка. І нехай серйозно вона займалася тільки танцями і стріляниною, і лише в шкільні роки. Але з кожним проведеним разом роком я все більше переконуюся, що Ліліана могла б досягти неймовірних успіхів у великому спорті.

Навіть під час нешкідливих, здавалося б, змагань в теніс, бадмінтон або карти вона вгризається в перемогу так, що стає страшно. А що Ліліана витворяє за кермом!..



Ось і на цьому відео... Захотіла людина - і йде до своєї мети! З боку здається, що шансів мало, але характер сильніше! У нас істерика...😂



Обожнюю тебе, моя @liliya_yama ☺



А ви б зважилися на джинсові шорти надіти ще й джинси???...",- написав Яма.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів.

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