Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, що стала дружиною Микити Добриніна, показала свою сімейну сварку

Микита Добринін і Даша Квіткова стали першою парою, у якої склалися стосунки після української версії проєкту, передає Politeka.net. Закохані зустрічалися, одружилися, а зараз вони чекають дитину.

Часто подружжя викладає кадри свого проведення часу. Зараз вони відпочивають в Дубаї й в одному з останніх сторіс Даша вирішила поділитися фактами про місце, де проводить час.

Так, за словами переможниці "Холостяка", в Дубаї дуже важко отримати громадянство, крім того, існує думка, що там при народженні дитини сім'ї дається кілька кілограмів золота.

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"Тобто ти за фактом народжуєшся з приданим - це цікаво. Мені навіть цікаво, як взагалі з'явилися шейхи?",- задумалася Даша, коли тут же заговорив Добринін.

"А тобі навіщо це?", - поставив питання він дружині.

"Ось мій шейх... Блін, цікаво ж...", - з посмішкою вимовила дружина "холостяка".

"Так, все пока", - з "ревністю" в голосі сказав Микита і вийшов з кадру.

"Сварка на рівному місці", - сміючись, підсумувала Квіткова.

Нагадаємо, Добринін і Квіткова познайомилися на шоу "Холостяк". Даша неодноразово називала себе "хитрою лисицею", а Микита вважав її нещирою.

"Холостяк" навіть хотів розпрощатися з дівчиною після спілкування, але друзі відрадили його від такого кроку.

Після побачення між парою спалахнула іскра, яка переросла у відносини.

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