Одного з найбагатших людей Великобританії Річарда Лексінгтона Саттона вбили у власному особняку

А його 65-річна дружина Енн Шрайбер з ножовими пораненнями була залишена в лікарню в критичному стані, пише The Sun.

Сер Річард, якого називають "чарівним сільським джентльменом", володів величезним портфелем нерухомості по всій країні, включаючи два готелі на Парк-Лейн.

Hotelier Sir Richard Lexington Sutton, 83, stabbed to death at his £2million Dorset home | Daily Mail Online https://t.co/3wEColdmER — Agent Applebutt™️ (@Cream_n_Coffee) April 9, 2021

Сера Річарда виявили зі смертельними ножовими пораненнями у власному особняку в крихітному селі Хайер-Лангхем, недалеко від Гіллінгема, Дорсет. Його травми були настільки серйозними, що поліцейські спочатку порахували, що в нього стріляли.

Дружина власника готелю, датчанку, Енн Шрайбер доставили в лікарню Саутмід в Брістолі.

Підозрюваний зник на автомобілі Range Rover. Автомобіль був відстежений після того, як він залишив Дорсет, а потім проїхав через Уїлтшир, Хемпшир, Беркшир і Суррей.

Поліцейським вдалося затримати підозрюваного.

"Коли підійшли до автомобіля, поліцейські виявили, що самотній чоловік, що знаходиться в салоні, отримав кілька серйозних травм», - зазначили правоохоронці.

Ім'я цієї людини поки не повідомляється. Відомо, що йому 34 роки. І це знайомий Саттона.

Його статок оцінюється в 301 мільйон фунтів (414 мільйонів доларів). Саттону належать два дорогих готелю на Парк-Лейн в Лондоні, в тому числі 5-зірковий Sheraton Grand, ще один 5-зірковий готель Athenaeum на Пікаділлі, кілька ферм і заміських будинків.

An alleged killer fleeing Dorset Police was stopped by Met Police armed officers on Chiswick High Road in west-London last night following the murder of Sir Richard Lexington Sutton, aged 83 — stabbed to death in his home in #Gillingham, Dorset.



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Сер Річард Лексінгтон Саттон, дев'ятий баронет, був головою Сім'ї Саттон, яка володіла близько 7000 акрів землі в Дорсеті, Беркширі, Лондоні, Лінкольнширі та Абердинширі.

Він успадкував свій титул і стан у 1981 році і зайняв 435-е місце в списку багатих людей Sunday Times.

Його статок оцінюється в 301 мільйон фунтів (414 мільйонів доларів). Саттону належать два дорогих готелю на Парк-Лейн в Лондоні, в тому числі 5-зірковий Sheraton Grand, ще один 5-зірковий готель Athenaeum на Пікаділлі, кілька ферм і заміських будинків.

Сер Річард одружився на своїй першій дружині Фіаммі Саттон в 1959 році. У них залишилися двоє дітей, Девід, 61 рік, і Керолайн, 55 років, і п'ятеро онуків.

Пізніше він одружився на Енн, у якої троє дітей від попередніх відносин-дочки Луїза, 39 років, Роза, 35 років, і син Томас, 34 роки.

Сер Річард купив свій маєток Мурхілл в Дорсеті в 2014 році за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.

1. One of Britain’s richest men Sir Richard Lexington Sutton was found stabbed to death in his #Dorset country mansion https://t.co/HYobEdn6Y5 pic.twitter.com/uF5IXYJfa2 — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) April 9, 2021

Представник Річарда Лексінгтона Саттона заявив після трагедії: "Ми глибоко засмучені і спустошені раптовою смертю сера Річарда Саттона, про яку було оголошено сьогодні вранці. Сер Річард був турботливим, щедрим і теплим сім'янином, який щиро вважав тих, хто працював на нього, частиною своєї великої родини. Сер Річард був пристрасно відданий як своїй компанії, так і її співробітникам, задаючи найвищі стандарти якості в готелях, фермерських господарствах і власності всередині групи. Його втрату відчують всі в компанії, ті, хто працював з ним, і його сім'я, яка втратила неймовірну людину. Наші думки з сім'єю Саттон в цей трагічний час".

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