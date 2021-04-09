Одного з найбагатших людей Великобританії Річарда Лексінгтона Саттона вбили у власному особняку
А його 65-річна дружина Енн Шрайбер з ножовими пораненнями була залишена в лікарню в критичному стані, пише The Sun.
Сер Річард, якого називають "чарівним сільським джентльменом", володів величезним портфелем нерухомості по всій країні, включаючи два готелі на Парк-Лейн.
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Сера Річарда виявили зі смертельними ножовими пораненнями у власному особняку в крихітному селі Хайер-Лангхем, недалеко від Гіллінгема, Дорсет. Його травми були настільки серйозними, що поліцейські спочатку порахували, що в нього стріляли.
Дружина власника готелю, датчанку, Енн Шрайбер доставили в лікарню Саутмід в Брістолі.
Підозрюваний зник на автомобілі Range Rover. Автомобіль був відстежений після того, як він залишив Дорсет, а потім проїхав через Уїлтшир, Хемпшир, Беркшир і Суррей.
Поліцейським вдалося затримати підозрюваного.
"Коли підійшли до автомобіля, поліцейські виявили, що самотній чоловік, що знаходиться в салоні, отримав кілька серйозних травм», - зазначили правоохоронці.
Ім'я цієї людини поки не повідомляється. Відомо, що йому 34 роки. І це знайомий Саттона.
Його статок оцінюється в 301 мільйон фунтів (414 мільйонів доларів). Саттону належать два дорогих готелю на Парк-Лейн в Лондоні, в тому числі 5-зірковий Sheraton Grand, ще один 5-зірковий готель Athenaeum на Пікаділлі, кілька ферм і заміських будинків.
Сер Річард Лексінгтон Саттон, дев'ятий баронет, був головою Сім'ї Саттон, яка володіла близько 7000 акрів землі в Дорсеті, Беркширі, Лондоні, Лінкольнширі та Абердинширі.
Він успадкував свій титул і стан у 1981 році і зайняв 435-е місце в списку багатих людей Sunday Times.
Його статок оцінюється в 301 мільйон фунтів (414 мільйонів доларів). Саттону належать два дорогих готелю на Парк-Лейн в Лондоні, в тому числі 5-зірковий Sheraton Grand, ще один 5-зірковий готель Athenaeum на Пікаділлі, кілька ферм і заміських будинків.
Сер Річард одружився на своїй першій дружині Фіаммі Саттон в 1959 році. У них залишилися двоє дітей, Девід, 61 рік, і Керолайн, 55 років, і п'ятеро онуків.
Пізніше він одружився на Енн, у якої троє дітей від попередніх відносин-дочки Луїза, 39 років, Роза, 35 років, і син Томас, 34 роки.
Сер Річард купив свій маєток Мурхілл в Дорсеті в 2014 році за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.
Представник Річарда Лексінгтона Саттона заявив після трагедії: "Ми глибоко засмучені і спустошені раптовою смертю сера Річарда Саттона, про яку було оголошено сьогодні вранці. Сер Річард був турботливим, щедрим і теплим сім'янином, який щиро вважав тих, хто працював на нього, частиною своєї великої родини. Сер Річард був пристрасно відданий як своїй компанії, так і її співробітникам, задаючи найвищі стандарти якості в готелях, фермерських господарствах і власності всередині групи. Його втрату відчують всі в компанії, ті, хто працював з ним, і його сім'я, яка втратила неймовірну людину. Наші думки з сім'єю Саттон в цей трагічний час".
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