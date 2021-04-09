Актор і художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов змусив публіку верещати від захвату
Як передає Politeka.net, 40-річний гуморист дав інтерв'ю журналу "Отдохни" та знявся для обкладинки разом із молодшим сином Максом. Малюкові всього рік і сім місяців.
Крутоголов нечасто виставляє кадри зі своїми нащадками (у нього є ще 11-річний син Лев), тому поява свіжого фото з підрослим спадкоємцем справила фурор.
"Знайомтеся, це Макс! У журналі "Отдохни" Єгор Крутоголов вперше з'явився на обкладинці з молодшеньким сином і поділився сімейними секретами!", - йдеться в анонсі.
На знімку і батько, і хлопчик постали в однакових нарядах: білій випрасуваній сорочці і з червоною краваткою-бантиком.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, дивуючись, як сильно Макс схожий на свого батька:
"Класний батько з синочком!👏"
"Красунчики, чоловіки, у вас найкращі актори, люблю вас, дизеля, всіх, 😍 😍 щастя вам і процвітання ❤ ️"
"Татів ксерокс😊"
"Вже дорослий"
"Який солоденький, татів синочок!)"
Нагадаємо, Єгор Крутоголов познайомився зі своєю коханою Катериною в рідному Миколаєві. Тоді їм було по 16 і 13 років відповідно. Спочатку дружили, а через п'ять років стали парою. На сьогоднішній день вони в шлюбі вже 14 років і разом виховують двох синів. Єгор - зразковий сім'янин і любить свою роботу, але рідні для нього завжди на першому місці.
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