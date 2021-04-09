Співачка Ані Лорак опублікувала в мережі миле фото з підрослою донькою Софією, яка народилася в шлюбі співачки з Муратом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і будує кар'єру в російському шоу-бізнесі, ретельно приховує своє особисте життя від громадськості. Однак, нещодавно зірка підігріла чутки про появу в її житті чоловіка – вона з'явилася на світському заході з обручкою на безіменному пальці правої руки. А нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram виклала миле фото з донькою Софією, на якому також красується з дорогоцінною прикрасою на руці.

На новому знімку, який ані показала у своєму мікроблозі, і який вона зробила сама, вони з донькою позують у затишному кафе. Перед камерою зірка з'явилася в теплому светрі кольору хакі з рожевим написом, на її голові видно стильну кепку, волосся випрямлене і розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Артистка, як і її дочка склали губи ніби в поцілунках і обидві дивляться прямо в об'єктив. На правій руці у співачки видно масивне сріблясте кільце.

У підписі до публікації Лорак написала: "Посилаємо поцілунки". А шанувальники почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її і дочку компліментами в коментарях до фото. "Улюблені дівчатка, гарного вам вечора", "Лапочки, красуні улюблені", "Красуні", "Які молодці", "Мила, ти неймовірна, виняткова красуня!", "Красуні - і матуся, і донечка!", "Дівчатка, ви принадність. Весняні ластівки", "Яка Софія вже велика, все більше і більше схожа на вас", - пишуть в коментарях до фото.

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