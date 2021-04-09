Шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако досягло свого екватора, половина випусків вже позаду, а учасниці стають все сміливішими

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували цікавий кадр із Заливако та 25-річною Джесікою.

Під час чергового випуску дівчина вирішила йти ва банк і поцілувала "Холостяка" на очах у своїх конкуренток. Поцілунок вийшов вельми гарячим

Як відреагували на таку витівку учасниці шоу, стане відомо під час ефіру в п'ятницю, 9 квітня. Судячи з анонсу, опублікованого раніше на YouTube-каналі проекту, дівчатам було дуже неприємно спостерігати за інтимною сценою.

"У засос на підлозі...", - прокоментувала Розалі.

"Як це може бути нормальним?", - мало не розплакалася Єлизавета.

Користувачі з жаром обговорили побачене. Варто відзначити, багато хто розчарувався в Михайлі:

"🤢Так не красиво ((" ; "мені здається, що це було зроблено спеціально"; "занадто, але на війні всі тактики 👏"; "Джессіка як паровоз без гальм"; "це жесть (((( 😢" ; "не знаю як на місці Джесіки, але на місці інших дівчат я б точно пішла😂"; "Якщо він її вибере це точно шоу коміка👏"; "Вони чимось іншим з Джесікою займаються крім поцілунків і її завчених фразочок про те, яка вона вся ідеальна?".

Раніше Заливако влаштував Джесіці романтичне побачення при свічках, запропонувавши зробити один одному масаж. Дівчина залишилася в захваті, а "Холостяк" прокоментував: "Я досі відчуваю тепло твоїх рук... У мене вже є почуття".

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако здогадався змити з усіх учасниць макіяж, результат перевершив очікування: "це хто?"

Як повідомляла Politeka, «Холостяк "Заливако розпустив руки і довів дівчаток до сліз:" нерви здають…»

Також Politeka писала, що біда з "Холостяком" Заливако, чоловік показав покалічені руки: "Ноги такі ж…»