Красуня-дружина Дзідзьо співачка Славія показала кадри зі зйомок нового кліпу, на яких з'явилася з продюсером

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям SLAVIA, і яка є дружиною українського артиста Дзідзьо, вирішила показати шанувальникам кадри зі зйомок нового кліпу. Красуня опублікувала кілька фотографій у своєму мікроблозі в Instagram.

На нових знімках Ярослава позує в компанії шоу-балету і продюсера свого чоловіка Дзідзьо, який, мабуть, займається і її кар'єрою. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому білому купальнику з чорними смужками, який за задумом кліпу повинен зливатися зі стіною. Її довге розкішне волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, на тілі співачки багато золотистих прикрас. На одному з фото SLAVIA стоїть обійнявшись з продюсером Анатолієм Безухом, якому і присвятила свій пост.

"Сьогодні День народження в Анатолія Безуха. Таких людей називають Сонцем. Анатолій справжній Чоловік, який вміє підтримати, допомогти, надихнути на реалізацію неймовірних ідей. Завдяки Анатолію, і його вірі в мене, з'явився кліп на пісню "Я тобі не мамка", з якої почався новий період моєї творчості. Безмежно вдячна! Люблю", - написала Ярослава у підписі до публікації. Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію артистки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото.

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