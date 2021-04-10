Принц Філіп помер - чи зречеться тепер Єлизавета II від престолу

Експерти вважають, що королева буде главою держави і далі, адже при коронації вона дала клятву служити британському народу до останнього подиху, передає Reuters.

"Є всі підстави вважати, що вона в доброму здоров'ї, так що при вдалому збігу обставин королева продовжить бути главою держави якомога довше", - заявив історик королівської сім'ї Хьюго Вікерс.



Дослідник королівської династії Віндзорів Роберт Лейсі такої ж думки - він вважає що королева "може злегка відійти від справ", але все одно залишиться на троні.

Відомо, що похорон принца Філіпа відбудуться у Віндзорі в каплиці Святого Георгія. Інші побажання принца будуть дотримані-чоловік королеви планував похоронну церемонію в умовах карантину і без них.

Нагадаємо, чоловік Єлизавети II Принц Філіп помер у п'ятницю, 9 квітня, повідомляє Букінгемський палац.

У червні Принцу Філіпу виповнилося б 100 років, два місяці він не дожив до дня народження.

Шлюб Принца Філіпа з Єлизаветою II тривав 73 роки, у них четверо дітей-принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

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