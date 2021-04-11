Британського принца Гаррі і його дружину Меган Маркл зобразили в невигідному світлі

Дев'ятого квітня стало відомо про смерть 99-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, передає Politeka.net. Відомо, що молодший онук королівських персон, принц Гаррі, виявив бажання приїхати на похорон з США, де зараз проживає.

Поки невідомо чи приєднається до чоловіка Меган Маркл, однак французький сатиричний журнал Charlie Hebdo вирішив пофантазувати на цю тему. Відомо, що видання висміює найгостріші теми, зображуючи героїв випусків в найнепривабливішому світлі.

Так, на новій карикатурі художник зобразив принца Гаррі у формі нациста, що підкидає руку у відповідному вітанні над труною дідуся, а поруч з ним стояла Маркл зі зв'язкою бананів на стегнах і топлес. У такому вигляді пару зобразили над могилою принца Філіпа.

"Данина пам'яті Гаррі і Меган принцу Філіпу", - йдеться в підписі.

Такою карикатурою автори натякають на афроамериканське походження герцогині, і минуле принца, який одного разу надів костюм зі свастикою на маскарад.

Картинка викликала бурю обурення в мережі. Люди, в тому числі різні експерти, називали карикатуру огидною.

"Якщо ви настільки несмішні, що вам потрібно звернутися до расизму, як до теми для жартів, значить ваш проєкт провалений», - звернулася до видання політична коментаторка Надін Бетчелор-Хант.

Зазначимо, після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі американській телеведучій Опрі Вінфрі Charlie Hebdo випустив карикатуру на Єлизавету II, яка душить герцогиню Сассекську.

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