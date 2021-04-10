Співачка Ані Лорак поділилася в сторіс кадрами з прогулянки з новим образом

Після того, як зірка залишилася без концертів через карантин, вона вирішила поставити зручність на першому місці і тепер в повсякденному житті з'являється виключно в простих нарядах, які їй подобаються. За словами Лорак, їй подобається спортивний стиль і вона фактично завжди ходить на прогулянці в кросівках і костюмах з кепками або панамками.

Цього разу, як видно, Кароліна прогулялася в зручному для неї стилі на вулиці і похвалилася образом в цілому, позуючи на камеру з легкою посмішкою. У бомбері і джинсах зірка вийшла в люди, про що відразу ж повідомила в Instagram.

У простому образі, Лорак міксувала кілька стилів, не забувши про трендові фішки – капелюшок-панама Prada і грубі черевики на масивній підошві завершували її лук. А ось рвані джинси надали бунтарського вигляду.

Нещодавно зірка підігріла чутки про появу в її житті чоловіка – вона з'явилася на світському заході з обручкою на безіменному пальці правої руки. А нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram виклала миле фото з донькою Софією, на якому також красується з дорогоцінною прикрасою на руці.

"Улюблені дівчатка, гарного вам вечора", "Лапочки, красуні улюблені"," красуні"," які молодці", " Мила, ти неймовірна, виняткова красуня!", "Красуні-і матуся, і донечка!", "Девчоночки, ви принадність. Весняні ластівки", "яка Софія вже велика, все більше і більше схожа на вас", - пишуть в коментарях.

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