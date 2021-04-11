Відомий український співак і блогер Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, вирішив поспілкуватися з шанувальниками

Зараз артист перебуває сам вдома, адже його дружина зайнята на зйомках за кордоном, передає Politeka.net.

За словами Дантеса, він вирішив не виходити на вулицю ці дні. Виявляється, артист тісно контактував з людьми, у яких пізніше виявили коронавірус. Як відповідальний громадянин, співак самоізолювався.

Коротаючи час вдома, Дантес позаймався спортом, а також відповів на питання своїх підписників.

Зокрема, у блогера поцікавилися, чи не було у нього бажання кардинально підстригтися, адже він вже давно ходить з волоссям середньої довжини.

Свою відповідь Володимир підкріпив фото, на якому у нього коротке волосся і, здавалося, що це інша людина. Знімок був зроблений ще в шкільні роки, коли артист не був популярним і не зустрічався з Надею Дорофєєвою.

"Все дитинство і юність був коротко стриженим. Тепер не хочу", - написав співак.

Зазначимо, Надя Дорофєєва неодноразово розповідала, що їй подобається зачіска чоловіка. В одному з інтерв'ю артистка зізналася - вона пильно стежить за тим, щоб перукар не підстриг чоловіка занадто коротко.

Також у своєму сторіс Дантес відповів і на інші питання. Зокрема, він зізнався, що максимальна вага, яку він набирав - 90 кілограмів.

Зараз же співак ретельно стежить за своєю зовнішністю, займаючись спортом. Варто відзначити, що завдяки тренуванням, співак в хорошій формі.

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