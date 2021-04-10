Відома українська співачка Камалія заінтригувала прем'єрою

Як пише Politeka.net, Камалія є найбагатшою українською співачкою, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Подружжя виховує двох дітей, які вже проявили себе в танцях і співі. Камалія не забуває і про соціальні мережі, де радує фанатів своєю творчістю.

На новому фото в Instagram співачка позувала в прозорій сукні серед чотирьох чоловіків у капелюхах. Постановочний кадр був зроблений для інтриги, адже Камалія збирається скоро випустити новий сингл:

"Після травневих свят в Україні я випущу свій новий сингл і відеокліп українською, російською та англійською мовами. Для отримання додаткової інформації продовжуйте стежити за моїми сторінками в соціальних мережах", - написала зірка.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:

"Дуже сильно красива! Чекаю з нетерпінням новий сингл і крутий відеокліп", "Супер", "клас, чекаємо"," Круто", " чудово. З нетерпінням чекаємо", " буду з нетерпінням чекати. Вдалого відеокліпу!".

Раніше ми повідомляли, що Камалія Захур оригінально відзначила Всесвітній день чоловіка, здивувавши спільним знімком зі своїм благовірним.

Найбагатша співачка України поділилася веселим постом у своєму Instagram. В ньому Камалія розповіла всім, хто про це не знав, що 6 квітня відзначають Всесвітній день щасливого чоловіка.

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