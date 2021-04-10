Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про нову небезпеку, яка його наздогнала

Дмитро Комаров завоював популярність завдяки своїй передачі "Світ навиворіт", яка розповідає про найпотаємніші місця різних країн, передає Politeka.net. Нещодавно телеведучий побував у Пакистані, і поділився з українцями враженнями про поїздку.

Так, в Instagram Комарова з'явився пост про те, яка небезпека його наздогнала під час поїздки на авто місті Карачі.

"Ви коли-небудь їздили в автомобілі з отруйною змією, яка втекла, загубилася в салоні, незрозуміло де знаходиться, звідки з'явиться, і в яку саме мить?))

Відчуття неймовірні. Навіть попри мій чималий досвід спілкування зі зміями – це був адреналін. Таке неможливо передбачити", - розповів телеведучий.

Крім того, в новому випуску програми телеведучий вирішив розповісти про пляж Кліфтон, про місцевих жителів, верблюдів і погоничів.

На кадрах Дмитро показав, як прокотився на авто і багато іншого.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Дмитро програма про Пакистан 🙌 це ТОП👍 🏼 👍 🏼", " колоритні фото🔥"," який ви класний, Дмитро!", "Діма, я з тобою стільки часу, а ти завжди можеш здивувати! Це талант, найкрутіший і найвідкритіший журналіст. Твої передачі дивиться навіть моя дочка, а їй всього півроку. Під твій голос, вона спокійно грає, а я займаюся справами, ти не тільки журналіст, а й наша няня 😂❤️🔥".

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