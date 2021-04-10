Починаюча модель Діва Кассель, дочка Моніки Беллуччі, все більше схожа на легендарну маму

З першої публічної появи красуня-дочка зоряної пари підкорює своїм зовнішнім виглядом. Ангельська зовнішність з ідеальними довгими локонами і копією фігури мами зробили Діву знаменитою досить швидко в соціальних мережах. Зокрема, тепер Кассель веде свій Instagram, в на фан-акаунтах показують її кращі образи.

Дочка ікони краси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя веде закритий спосіб життя, проте для фотосесій вона намагається показати себе максимально розкутою і яскравою дівчиною.

Як видно на одному з останніх фото молодої моделі, Діві вдалося успадкувати красу своєї матері Моніки. У молодому віці вона настільки схожа на Моніку в її підліткові роки, що їх важко відрізнити. І хоча деякі користувачі помічають, що дівчині далеко до мами, інші не завжди з цим згодні.

До цього Діва Кассель поділилася знімком в бікіні на даху. Красуня зробила селфі, знімаючи себе зверху, щоб показати провокаційний ракурс. Образ дівчина доповнила стильним капелюшком і штанами.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"У мого діда така ж капелюх"," не пропадай так часто"," Твоя мама така красива"," у нас є два сонця на Землі, Вгадайте, хто друге"," Моя улюблена дівчинка"," сонячно і ти сіяєш","прекрасна діва, чудова, гарного дня".

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