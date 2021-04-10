73-річну легендарну українську співачку Софію Ротару вирішили скопіювати в популярному проєкті "Ліпсінк Батл"

Співачка за багато років творчості вже стала людиною, якій хочеться наслідувати, передає Politeka.net. Зірка підкорила шанувальників не тільки своїм чарівним голосом і хітами, але також нев'янучою красою.

Завоювавши величезну любов публіки, не дивно, що легенду хочеться копіювати, а деяким хоч раз приміряти її образ. Так, в шоу "Ліпсінк батл" Ротару вирішила скопіювати актрису з серіалу "Папік" Дарина Петрожицька.

На фото, розміщеному в групі проєкту, порівняли "оригінал" з "копією". Софія Михайлівка постала в блакитній кофті, привертаючи своєю посмішкою, а Дарина - в образі співачки, який та носила в 80-х роках. Петрожицька позувала з пишними кучерями і в блискучому вбранні.

"Вже сьогодні на тебе чекає батл двох українських актрис - зірки серіалу "Папік" Даші Петрожицької в образі Софії Ротару та легенди українського кіно - Ольги Сумської.

Як тобі перевтілення @petrozhitskaya?",- написали автори поста.

Публікація зібрала десятки лайків за лічені хвилини.

Нагадаємо, на шоу "Ліпсінк батл" пародіюють різних зірок. Головне завдання учасників- максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. А далі оголошують переможців.

Учасниками програми вже були: Надя Дорофєєва, Мішель Андраде, Леся Нікітюк та інші зірки.

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