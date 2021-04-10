Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, турецько-німецька модель стала широко відома українській публіці після блискучої ролі в серіалі "Величне століття". Зірка активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників незвичайними образами.
Так сталося і цього разу, адже Мер'єм Узерлі опублікувала фото, де здалася в червоній сукні з вирізом на бюсті і зробила собі афрокосички. На декількох кадрах можна повноцінно оцінити не тільки красу дівчини, але і ідеальну фігуру.
Фанати відразу засипали зірку компліментам:
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"Хюррем на максималках", "Боже, яка посмішка", "Шикарно, зауваж", "Люблю тебе, дитинко", "Ух ти, виглядаєш так приголомшливо", "мій ангел - твій малодушний шанувальник, який тебе так сильно любить", "червоний виглядає так добре, як завжди", "оплески вам, як завжди прекрасні".
Ми писали, що турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі похвалилася зовнішністю після пологів.
У себе в Instagram Мер'єм опублікувала фото, на якому постала з дуже яскравим макіяжем. Зірка підкреслила свої пухкі губи і виразні очі. На фото колір очей виглядав дуже незвично. Рожеві тіні і довгі вії зробили Узерлі схожою на ляльку.
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