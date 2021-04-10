Відома українська ведуча новин Лідія Таран показала свою рідну людину

Вже понад два десятки з 43 років Лідія Таран працює на телебаченні, повідомляє Politeka.net. Тривалий час зірка працює на одному з центральних телеканалів, ведучи новини.

Лідія отримала величезну популярність, тому до неї завжди прикута пильна увага і люди люблять дізнаватися про ведучу цікаву інформацію.

Цього разу зірка прийшла на ранкове шоу разом зі своїм братом, представивши його публіці. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Солдатики, шахи, футбол і карбід в калюжах 😜 якщо у вас було таке в дитинстві, значить у вас теж є старший брат☺️ мені з Макаром пощастило, тому що він у мене ще й розумний старший брат - історик, поліглот і все, до чого мені ніколи не дотягнутися 🤪 в день братів-сестер залучила його до відповідальності 😂 в студії «Сніданку. Вихідний " спасибі, колеги, за легкість, прикольну гру і особливо за кекс @valentinakhamaiko... Говоріть братам ТАК! А батькам - спасибі за них😘", - написала зірка.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Боже ♪ Ти коли сказала, що у тебе з Макаром сніданок, я подумала, що ти до нього їдеш снідати♪", " Ліда, а мені здалося що ваша Василина дуже схожа з вашим Макаром!", "Макар Анатолійович ❤️❤️❤️ одні з найбільш класних лекцій !!! ", "Помітно відразу, що брат дуже розумний і проста людина ..🔥".

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