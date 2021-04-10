Актриса і співачка Дженніфер Лопес у сукні з блискітками ледь прикрила бюст

За багато років стиль Дженніфер Лопес нітрохи не змінився. Якщо в реальному і повсякденному житті вона носить виключно прості наряди і спортивні костюми, які не приваблюють і відмінно виглядають на підтягнутою фігурі, то на концертах вона повинна блищати.

Щоб належним чином підкорити фанатів, артистка намагається вибирати тільки відкриті сукні мінімальної довжини, прозорі костюми з вирізами і навіть наряди з одних каменів, ледь прикривають тіло. Відвертість на сцені Лопес не бентежить, адже вона з гордістю підкреслює: майже в 52 роки можна виглядати розкішно.

Як видно на фото, в сукні з глибоким декольте артистка впевнено себе почуває, а також не збирається приховувати форми. Найчастіше під костюмами Лопес навіть не носить ліфчик і таким чином її виступ виходить більш пікантним.

Також раніше 51-річна співачка і актриса приміряла спортивний лук, що складається з міні-шорт, топа і сітчастої кофти, що не приховує, але підкреслює ідеальні вигини. Білі кеди доповнили образ, акцентуючи увагу на спортивній статурі зірки.

Другий наряд вийшов виглядав більш скромно на фігурі Дженніфер, але не менш цікаво. Яскраво-помаранчевий комбінезон з глибоким декольте перетворив артистку в кокетливу бунтарку.

"дассс чудово; Ти виглядаєш бездоганно🥺 🥰; омг Привіт Джі Ло, моя королева; ось це правильний ексклюзив; супер😛 😻; люблю тебе см❤️; нестаріюча Барбі😍; мій Бог, Прекрасна іконі стилю; красиво ❤️; романтична Малятко; яка дама, просто чаклунка, можна постаріти?",- відповідають фанати.

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