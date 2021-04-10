Українська виконавиця Alyona Alyona приголомшила зухвалим фото

Як передає Politeka.net, 29-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки) опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram провокаційне фото.

Alyona Alyona вирішила скласти конкуренцію американській R&B і поппевіце Ріанні. Так, реперша вибрала фото, на якому Ріанна позує в напівпрозорому комбінезоні з леопардовим принтом, надітому поверх оголеного тіла, без нижньої білизни, прикриваючись хутряною накидкою, і представила свій варіант.

Так, Alyona Alyona повторила позу Ріанни і одягла дуже схожий наряд, правда він не був прозорим.

Зазначимо, на фото відреагували по-різному, хтось у захваті, тоді як інші не оцінили.

"Альона, ви просто велика розумниця😍 я Вами захоплююся, спасибі за вашу музику», «Ріанна нервово курить у стороні", "Богиня... ❤ дві богині", "О, Боже", "я в шоці з того, що відбувається", "ні сорому, ні совісті, прости Господи", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona спародіювала кадр чорношкірої американки, закутаної в державний прапор США. Олена також роздяглася, частково прикривши срам жовто-блакитним полотном, а частково долонею.

Нагадаємо, роздягнена Alyona Alyona помірялася принадами з Надею Дорофєєвою, фотосравнение: "Нормально скинула вагу»

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona розкрила свій діагноз, про який дізналася випадково, уражені легені: "у мене знайшли..."

Також Politeka писала, що роздягнена і безкомплексна Alyona Alyona викликала скандал, показавши всю себе: "я маю право!"