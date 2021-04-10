Український співак Олег Винник, тренер проєкту "Голос країни" та детектив шоу "Маска", розповів про грандіозний вечір

Артист, який завоював любов публіки завдяки своєму таланту і харизмі, розповів, чого чекати ввечері українцям, повідомляє Politeka.net. За словами співака, час буде цікавим, адже шоу "Маска" обіцяє багато сюрпризів.

Свою відповідну публікацію в Instagram Винник підкріпив кадрами з фіналу проекту. На фото артист позував з колегами: Олею Поляковою, Настею Каменських, Андрієм Данилком і DZIDZIO, а також сам. До слова, DZIDZIO здивував витівкою - забравшись на стіл.

Винник надів красиву сорочку в чорну смужку і джинси. Наряд відмінно підкреслив фігуру співака.

""МАСКА" в наших серцях ❤️ історія загадкового шоу країни довжиною в 12 ефірів на фінішній прямій! Увечері ви дізнаєтеся ім'я переможця і станете свідками розкриття всіх героїв гранд фіналу👏 🔥", - написав співак.

За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"І ось підійшов кінець найцікавішого шоу маска", " гарне шоу. Хороші емоції і спогади. 😍 🔥 🙌 ", "Вже дуже заінтриговані і з нетерпінням чекаємо вечора 😍 ❤ ️ і знову, ви на-най-най-найгарніший😻 💗 ♾", "такий милий", "ще мить ... 😊 і все розкриється, дуже чекаємо вечора ❤️", "краще шоу, тому що там є ви ❤️ з нетерпінням чекаємо вечора", "красень", " чекаємо з великим нетерпінням! 😍 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Цікаве шоу і хороші спогади! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Олежка Сонечко ви найкращий! ❤️❤️❤️".

Нагадаємо, що жабеня на шоу "Маска" розкрив своє ім'я, отримавши несподіваний подарунок від DZIDZIO: "було зрозуміло відразу…»

Як повідомляла Politeka, Остапчук розлютив українців, з'явившись на сцені шоу "Маска" без одягу: "це вже занадто, не ганьбіться"

Також Politeka писала, що Полякова приголомшила відповіддю, коли поверне гроші Данилко: "знаєш що..."