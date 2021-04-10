Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Спіймати Кайдаша", показав, як відпочиває в Дубаї

Як пише Politeka.net, зірковий красунчик не так давно полетів на курорт з коханою Тіною Антоненко. Тарас активно висвітлює свою відпустку в соціальних мережах і вже встиг розповісти, що отримав Типовий "загар туриста", так як крему і тінь не врятували його шкіру.

Цього разу Цимбалюк вирішив опублікувати фото в сторіс, де сидить разом з коханою. Тарас вирішив не надягати футболку, показавшись тільки в бейсболці. А Тіна одягла чорний купальник з високою посадкою, а образ доповнила стильними окулярами. пара посміхалася, дивлячись в камеру.

Фанати не змогли оцінити публікацію або поставити лайки, адже кадр був в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "Вау, які красиві".

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк похвалився відпочинком посеред пустелі.

На свіжих фото мужній Цимбалюк стояв посеред пустелі, демонструючи свою підкачану фігуру.

Варто відзначити, що виглядав актор дуже привабливо, хоч і був одягнений у звичайний одяг. Чоловіча харизма допомагає Тарасу завжди виглядати на всі 100%.

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