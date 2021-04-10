Тепер не зрозуміло, в якому вона статусі

Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, Лілія, похвалилася зовнішніми даними на новому знімку

Не секрет, що колишній чоловік відомої співачки Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу після розлучення був занурений у відносини зі своєю новою пасією киянкою Лілією. Однак після того, як екс-подружжю вдалося помиритися і налагодити спілкування заради спільної дочки, 9-річної Софії, тепер не зрозуміло, в якому статусі перебуває Лілія.

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де хвалиться стильними нарядами.

Лілія володарка стрункої фігури, пишного бюста, довгого волосся і доглянутої шкіри. Про її вік нічого не відомо, одноко судячи з фото, можна зрозуміти, що дівчина працює візажисткою в Києві, де і живе. Лілія виховує дочку, фотографіями з якою іноді ділиться в соцмережі.

Локацією для нового Селфі став диван. Красуня граціозно попозувала в чорній облягаючій майці під горло, яка акцентувала увагу на пишних грудях Лілії.

Коханка Мурата зробила яскравий макіяж, з акцентом на дуже пухкі губи, а красиві густі і доглянуті волосся вона просто розпустила.

"Привіт", - лаконічно підписала фото Лілія англійською мовою.

Під її постом фоловери не приховують радості після возз'єднання подружжя, але є й інші коментарі.

"Ура! Мурат знову з Кароліною! З Дівою найкращою і красивою!",

"Мурат з Кароліною дуже красивий пара, я так і знати, що вони будуть разом".

"Лілія ви дуже красива, молода дівчина 🌺 нічого цінного ви не втратили😉 не треба вам цього турка пусть нехай йде до своєї бабусі, а ви насолоджуйтеся молодістю 🌺 💋 🥰 щастя вам✨❤️", - пишуть в мережі.

До цього ми писали, коханка Мурата в екстремальній довжині спіднички оголила стрункі ніжки. Саме ця частина тіла стала родзинкою фото.

Нагадаємо, що коханка екс-чоловіка Ані Лорак у вузьких лосинах попітніла на домашньому килимі:"копія Кароліни".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак нагрянула до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, що світиться від щастя: "серце у неї Золоте".

Також Politeka писала, що коханка екс-чоловіка Ані Лорак пококетувала перед камерою в костюмі зайчика: Мурат не зміг встояти.