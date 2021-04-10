Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, добре проводить час у відпустці

Не так давно сама пишнотіла красуня-модель розповіла, що вона полетіла закордон, відпочити від суєти, погрітися на сонці і привести себе в порядок, так як в Україні як і раніше холодно.

"Влітку я люблю відпочивати вдома, на річці в Києві, чорному або Азовському морі, Краса України безмежна», - відзначала сама Міла у себе в постах.

Проте, щоб освіжитися, зірка все ж полетіла на відпочинок в теплі краї, де тепер балує своїм виглядом збентежених відпочиваючих. Навіть з 5 розміром бюста не так просто знайти купальник за розміром.

А ось з такими вигинами, як у Міли, - тим більше. П'ятнадцятий розмір ледь помістився в рожевий бікіні з чорними стяжками з боків і в зоні декольте. Причому сама Міла похвалилася, що незважаючи на вітряну погоду, їй добре і вона веселиться, як може, не звертаючи уваги на критику.

Міла догляд за собою при цьому ніколи не закидала – вона регулярно відвідує спортзал, займається і намагається підтримувати вагу в тій нормі, яка їй комфорту. Проте, приховувати форми Міла також не збирається. Як можна помітити на її новому відео, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка всіляко підкреслює 15-й розмір бюста.

"Мама що не говорила пальці і всяку гидоту в рот не тягнути!!!!; Nice lovely ❤; Nice baby; Дорогенька ну ти як завжди шикарно виглядаєш😍 красуня❤️; Неймовірно круто вийшло😍 Шалене відео, умничка👏; Дуже круте відео у вас вийшло 🔥; Так знаємо гарна красива😊👍; Вауу🔥😍 Мила, це відео просто бомба💣💥 красуня❤️❤; Пальці в рот і все пройде; Нащо тобі такі великі, а?😂».

Нагадавши, Українка з 15-м розміром бюста запаморочила голову своїм декольте, похитавшись на гойдалки.

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста без краплі сорому вигуляла свої "кавун" посеред лісу.

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром в образі пристрасного шерифа не залишила чоловікам шансів.