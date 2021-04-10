Дружина українського гумориста Євгена Кошового Ксенія показала себе в новому вбранні
Як пише Politeka.net, Ксенія не так часто з'являється на публіці і займається вихованням дочок. Але є у красуні маленька пристрасть-Кошова любить позувати для одного з українських брендів, який створює одяг.
Цього разу Ксенія здалася в штанях і піджаку, а волосся вирішила залишити розпущеним. На одному з кадрів дівчина відчинила наряд, показуючи плоский животик і чорний топ, який стискав бюст Кошовий. Красуню сфотографували безліч разів, щоб показати новий наряд у всій красі.
"Ксенія Кошова", "Хочу на море", "Море", "Квартал 95", - було написано тегами під публікацією.
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Фанати подивилися відео кілька сотень разів і не писали компліменти красуні, але так і хочеться додати: "елегантна Краса, можна милуватися вічність".
Ми писали, що Ксенія Кошова, дружина українського коміка Євгена Кошового, розповіла несподівані подробиці про життя із зірковим чоловіком.
Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина вирішила представити ніжне фото з чоловіком, під яким написала ціле звернення до нього. Справа в тому, що Євген святкує свій день народження, з цього приводу Ксенія вирішила розкрити подробиці особистого життя із зіркою Кварталу 95.
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