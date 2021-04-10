Актриса Ольга Куриленко спантеличила простим чином без макіяжі в "сірому" стилі

Відома голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко змогла прославитися на весь світ, зігравши роль дівчини Бонда в культовій історії. При цьому успіх зірки на цьому не закінчився і вона може похвалитися багатьма неймовірними ролями у фільмах, завдяки яким її швидко впізнають на вулиці.

Цього разу зірка поділилася особистим фото, на якому постала не в яскравому або стильному іміджі, а в простому образі без макіяжу, яскравих нарядів і навіть укладання. Простий і сірий вигляд дещо незвично виглядав на Ользі, яка зазвичай намагається підкреслювати свою красу за допомогою косметики і нарядів з декольте.

"У тебе хороша субота? 😀 ; яка романтична і втомлена леді️; На добраніч Ольга; щасливої суботи, красуня; Красиво️️; я люблю вас, але звідки стільки смутку? ❤ ️ ; Так просто підтримувати красу😍; просто красиво ❤️😍; Люблю стиль; спасибі велике взаємно; тепер так, виглядає натурально; вічно красива навіть так; якось сіро, безлико»,-відповідають в мережі.

У своєму мікроблозі в Instagram красуня часто радує шанувальників знімками зі свого насиченого життя. Так, Раніше дівчина виклала зухвале фото, на якому з'явилася в незвичайному образі з сигаретою в руках.

Як видно, Ольга відображена на тлі красивого морського пейзажу, схоже, це кадр з фільму, в якому вона знімалася. Перед камерою красуня з'явилася в незвичайному образі-на ній літнє жовте плаття цікавого фасону, яке підкреслило фігурку і оголило зону шиї. Волосся актриси розпущене і розпатлане морським бризом, а на її обличчі задумливий вираз, в руці вона тримає запалену сигарету і дивиться кудись вдалину.

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