Український шоумен і продюсер Юрій Горбунов попозував на тлі римської пам'ятки

Відповідне фото телеведучий без якого сьогодні неможливо уявити найуспішніше вокальне шоу "Голос країни", розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Шоумен не відправився в подорож по Італії, він просто на просто відвідав італійський ресторан в Києві у вихідний суботній квітневий день, а заодно сфотографувався на тлі міні-копії капітолійської вовчиці.

Відзначимо, що це бронзова скульптура, що зображає вовчицю, що вигодовує молоком двох немовлят — Ромула і Рема, легендарних засновників міста Риму.

Горбунов був одягнений у толстовку із зображенням Мона Лізи, жилетку джинси і кросівки, а обличчя сховав за сонцезахисними окулярами.

"Ніби в Римі побував", - розповів телеведучий.

Фоловери оцінили нове фото Юрія, менше ніж за півгодини вони поставили майже 900 лайків. Серед тих, хто обдарував Горбунова червоним сердечком була співачка Надя Дорофєєва.

"Такий стройняшка», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов похвалився успіхами фільму "Скажене весілля-3", продюсером якого він є. Шоумен зазначив, що фільм зібрав у прокаті мільйон доларів. Це великий успіх, особливо, враховуючи той факт, що прем'єра потрапила на карантин. На фото Горбунов позував разом з Олегом Винником, який також знімався в цьому фільмі.

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