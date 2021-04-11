У мережу потрапило незвичайне архівне фото родини відомої артистки Софії Ротару

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею і майже не змінилася навіть у свої 73 роки. У співачки завжди було багато шанувальників і навіть коли вона перестала давати великі концерти, фанатів не поменшало. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артистці, де користувачі обмінюються її знімками. Так, нещодавно на одній з таких сторінок опублікували архівне сімейне фото.

На фотографії ще молода Софія Михайлівна позує з покійним нині чоловіком Анатолієм Євдокименком і ще маленьким сином Русланом. Сімейство відображено, мабуть, на відпочинку серед природи. На знімку Ротару виглядає ще зовсім молоденькою, але і зараз вона не втратила колишню красу. У підписі до кадру йдеться: "Улюблена наша Софія Михайлівна з чоловіком Анатолієм Кириловичем і сином Русланом".

Користувачі тут же почали активно обговорювати це архівне фото, засинаючи сімейство компліментами в коментарях. "Фото супер"," принадність", "Гарне фото"," клас", "Вчора вночі була щаслива, приснився сон, як ніби сфоткалася Софією Михайлівною! І така проста легка в спілкуванні була, але на жаль, це сон був", "Рідні", "Які ви всі красиві!", "Я, коли слухаю ваші прекрасні пісні, на душі світліше, спасибі величезне, бажаю Вам, рідним Вашим здоров'я", "Улюблена співачка. Всенародна!",- пишуть у коментарях до фото.

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