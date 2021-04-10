Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, похвалилася фігурою в стильному костюмі

Не так давно популярна артистка розповіла про проблеми зі здоров'ям, передає Politeka.net. Як виявилося, 10 років тому зірка отримала важку травму, яка з часом дала про себе знати.

Зараз артистка регулярно носить ортопедичний комір на шиї, а також ходить за консультаціями до різних фахівців. Анна замислюється про операцію, адже лікування таблетками - дороге і може не принести користі.

В одному з недавніх постів артистка поскаржилася на біль.

"Зараз розумію, що немає більшого щастя, ніж обіймати свою дитину без болю. Цінуйте своє здоров'я. Це головна наша цінність", - написала дружина продюсера.

Однак красуня не впадає у відчай і намагається підняти собі настрій, як може. Так, в одних з останніх сторіс зірка постала в стильних костюмах. Перший костюм був зроблений з натурального шовку. Ніжна тканина ковзала по формах без білизни, а зірка гаряче кокетувала з підписниками.

У другому вбранні зірка також спокусливо посувала стегнами.

"Просто нереально красивий костюм... а скоро після операції буду ще краще вміти вертіти своєю ж**очкою, своєю шиєчкою", - поділилася красуня.

"Піднімаю настрій, як можу", - написала Саліванчук.

Нагадаємо, Анна Саліванчук народилася 17 серпня 1985 року. Зірка завоювала популярність знявшись в серіалах: "Жіночий доктор", "Нюхач", "Пацики" та інших.

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