Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, поділився романтичним знімком зі своєю коханою

Як відомо, після участі в шоу" Холостячка " радіоведучий і гуморист Андрій Рибак повернувся до дівчини Аліни, з якою зустрічався до проекту. Після пост-шоу пара не приховує свої стосунки і постійно демонструє своє спільне проведення часу, передає Politeka.net,

Так, на своїй сторінці в Instagram 29-річний гуморист частенько радує фанатів контентом за участю своєї пасії.

На останньому фото Андрій і Аліна позую неймовірно закоханими і щасливими.

У публікації Рибак вирішив поміркувати на тему сміху, а також запитав у своїх фанатів, чи легко їх розсмішити.

Шоумен зізнався, що за родом діяльності речі, які можу можуть його розсмішити, іноді здаються дивними.



"Це може бути смішна назва міста (наприклад) або маленький пухкий хлопчик, що їде на самокаті!

Звичайні речі мене рідко веселять! Я можу розумом зрозуміти, що це смішно, але жоден м'яз обличчя (а воно у мене мускулисте) не здригнеться!",- розповів півфіналіст "Холостячки".



"Останнє з чого я дико сміявся це те, як правильно вибирати стиглих лисиць! Не питайте!😆 Скоро в новому випуску "але це не точно" все зрозумієте! А що смішить вас?",- звернувся до фанатів.



Шанувальники оцінили романтичне фото парочки.

"Сміявся з ваших жартів на Лізі сміху, шкода, що ви вилетіли ♪",

"Дуже ніжні і милі❤️", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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