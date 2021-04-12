Актриса і співачка Дженніфер Лопес у білому топі і брюках покрасувалася формами на сходинках

У білих кедах, спортивних штанях і коротенькому ТОПі будь-яка жінка може виглядати розкішно, якщо буде стежити за собою. Це довела і легендарна співачка, засвітившись перед камерами в простому луці вихідного дня. Причому Лопес навіть захопила плоским животом, про який мріють мільйони жінок.

Як можна помітити, найчастіше на публіці і особистих Селфі Лопес показує себе з яскравим макіяжем, нагадуючи про свою косметику-новий бренд, який Дженніфер презентувала пару місяців тому. При цьому зірка ховає своє волосся під перуками і носить довгі накладні локони, тоді як у самої вони зараз досить короткі і пухнасті.

«Зберігайте спокій і працюйте у вихідні ✨», - написала Лопес під новими фото.

Фанати відразу відреагували:

"Я люблю тебе; 😍 Красиво; шалено красива дама; Королева; Моя королева; як бразильська лялька; цей живіт зведе з розуму багатьох; божевілля якесь, це дама взагалі не старіє, захоплююче💖 💋; я так тебе люблю ❤️❤️; який живіт, я теж хочу так виглядати, але мені навіть не 30", - пишуть фанати.

Щоб належним чином підкорити фанатів, артистка намагається вибирати тільки відкриті сукні мінімальної довжини, прозорі костюми з вирізами і навіть наряди з одних каменів, ледь прикривають тіло. Відвертість на сцені Лопес не бентежить, адже вона з гордістю підкреслює: майже в 52 роки можна виглядати розкішно.

Як видно на фото, в сукні з глибоким декольте артистка впевнено себе почуває, а також не збирається приховувати форми. Найчастіше під костюмами Лопес навіть не носить ліфчик і таким чином її виступ виходить більш пікантним.

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