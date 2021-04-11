Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, довгонога красуня встигла побудувати запаморочливу кар'єру моделі, підкоривши світові подіуми. 40-річна Алессандра також пробувала себе в кіно, знявшись в декількох стрічках. Не забуває Амбросіо і про соціальні мережі, де за нею стежать безліч фанатів, яких дівчина радує свіжими знімками.
Цього разу красуня поділилася фото, де позувала біля водойми. Дівчина одягла біле міні-бікіні, прозору накидку і капелюшок. Красуня зігнула одну ніжку, ваблячи бездоганною фігурою до себе, завдяки чому кадр вийшов досить пікантним.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "ти найсолодша з фруктів, занадто ідеально".
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