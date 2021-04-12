Відома співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ліда Лі стала відомою українцям, коли ще працювала бек-вокалісткою у Дмитра Монатіка. Дівчина навіть брала участь в шоу" Голос", а після цього продюсерський центр Монатіка взявся за кар'єру красуні.

Дівчина цього разу показала модний образ в соціальній мережі Тікток. Красуня одягла шкіряну куртку, яку спустила на плечі, і чорний топ. Після цього Ліда Лі показала себе в цьому вбранні, вражаючи образом.

"Я пам'ятаю", - написала загадково співачка під кадрами в Тіктоку.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зірку без компліментів зазвичай не відпускають: "око не відірвати, як це красиво, пристрасно і спокусливо!".

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у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото зі своєї нової відео-роботи. На знімку співачка в прозорій чорній сукні довірилася красивому танцюристу, який тримав її міцними руками. Підкачаний брюнет, судячи з усього, справив на артистку сильне враження.

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