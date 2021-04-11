Принцу Гаррі доведеться летіти на похорон діда самому, залишивши вагітну дружину Меган Маркл у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, 9 квітня помер чоловік Єлизавети II принц Філіп. Він не дожив двох місяців до свого століття. Траурна процесія пройде у Віндзорі 17 квітня. При цьому коло осіб, яке буде особисто прощатися з принцом буде обмежено 30 людьми і серед них не буде Меган Маркл. Герцогиня Сассекська вже повідомила про свою відмову брати участь у похоронах чоловіка королеви.

Відомо, що Меган, вагітна другою дитиною, доклала всіх зусиль, щоб приєднатися до чоловіка, але лікар не дав їй дозволу на поїздку, рекомендувавши утриматися від довгих перельотів, передає Globalnews.

Появи принца Гаррі на похоронах дідуся, на думку експертів з відносин між членами королівської сім'ї, допоможе йому досягти примирення з найближчими родичами.

Це буде перший раз, коли він особисто побачить близьких після того, як вони з Меган "підірвали" Мережу скандальним інтерв'ю з Опрою Вінфрі, в якому звинуватили королівську сім'ю в расизмі та небажанні підтримати Меган.

До речі, двогодинне інтерв'ю транслювалося, коли принц Філіп був у лікарні після операції на серці.

Як ми раніше розповідали, герцог і герцогиня Сассекські розмістили данину поваги Філіпу на сайті свого фонду Archewell в день його смерті.

"На згадку про його Королівську Високість герцога Единбурзького, 1921-2021 роки. Дякую за вашу службу... Вас буде дуже не вистачати", - йшлося в повідомленні.

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