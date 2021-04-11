Відома співачка Таїсія Повалій показала шанувальникам, що зробила зі своїм обличчям, і звернулася до чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Таїсія Повалій, яка свого часу втекла до Росії і більше не виступає на батьківщині, останнім часом здорово перекроїла свою обличчя в спробах зберегти молодість. Нещодавно у своєму Instagram 56-річна зірка опублікувала чергове фото, на якому можна побачити її при повному параді, а в підписі до нього звернулася до свого чоловіка.

На новому фото Таїсія з'явилася не одна, а своїм улюбленим Ігорем Ліхутою, який в цей день відзначає свій 60-й день народження. На знімку парочка виглядає закоханою, щасливою і дуже молодо. У Повалій, як ніби, нове обличчя - відретушоване і підтягнуте, але ж їй вже 56 років. На знімку співачка позує в чорній сукні з відкритими плечима, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж. Ліхута ніжно притулився до дружини, на ньому ошатний сірий костюм і світла смугаста сорочка.

У підписі до публікації Таїсія ніжно привітала чоловіка з його народження. "Дорогий Ігорю Леонідовичу! Вам сьогодні 60 (сподіваюся ви не приховуєте свій вік). Ви неймовірно талановита, значима і шанована людина, майстер своєї справи! Бажаю вам величезного натхнення на нові і нові звершення! Це була офіційна частина привітання, впевнена, мої підписники її продовжать. Всі головні слова скажемо сьогодні особисто! Ігорьош, З Днем народження, дорогий! Ми тебе любимо!",- написала Повалій. А її шанувальники приєдналися до привітань Ліхути.

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