Співачка Ані Лорак на вечорі з колегами у гостях Філіпа Кіркорова вирішила згадати про будинок і заспівала українською

Не так давно Філіп Кіркоров влаштував пишне свято на честь іменин своєї дочки Алли-Вікторії і запросив на домашнє бенкет найближчих, в числі яких опинилася і Кароліна, з якою артист дружить багато років і є хрещеним її дочки Софії.

Причому, як виявилося, Ані Лорак несподівано з'явилася в компанії свого колишнього чоловіка. Не обійшлося і без інших сюрпризів, в тому числі і приємних для фанатів артистки. Справа в тому, що Кароліна на вечорі для своїх вирішила заспівати рідною мовою.

Пісню» про рушник " зірка виконувала з гордістю, що вразило її аудиторію.

"Вчора на вечері в гостях Філіпа Кіркорова Ані Лорак виконала пісню українською мовою, це так красиво... мурашки по шкірі😍 👏 #анілорак", - сказано в підписі під відео.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Душевно, по сімейному😍 прям зачепили душу; ❤️молодці; Красиво, молодці!!!; Браво, молодці, ви кращі; ви просто красені. Я вас обожнюю 😘; Божественно!; Є люди співають серцем, а є люди які кричать щоб показати свій голос, на жаль цю пісню Кароліна не заспівала серцем; шикарне виконання...Філліп справжній 👑; спасибі за пісню, до сліз! Дуже приємно слухати Вас без пафосу, по домашньому; ❤️Ан Аня багатогранна особистість".

До цього, як видно, Кароліна прогулялася в зручному для неї стилі на вулиці і похвалилася образом в цілому, позуючи на камеру з легкою посмішкою. У бомбері і джинсах зірка вийшла в люди, про що відразу ж повідомила в Instagram.

У простому образі, Лорак міксувала кілька стилів, не забувши про трендові фішки – капелюшок-панама Prada і грубі черевики на масивній підошві завершували її лук. А ось рвані джинси надали бунтарського вигляду.

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