Популярна співачка Даша Астаф'єва розповіла про головний модний аксесуар своєї молодості

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва нещодавно загриміла в лікарню з важким діагнозом - внутрішня кровотеча. Красуня вже поправилася і навіть повернулася до роботи, про що розповіла в недавньому інтерв'ю. А тепер показала фанатам у своєму мікроблозі Instagram милий кадр з нової фотосесії, в підписі до якого згадала про головний модний тренд своєї молодості.

На новому знімку Даша зображена на сірому тлі в милому і навіть кокетливому образі. На ній розкішна світла блуза цікавого фасону з великим воротком, вона однією рукою ніби його поправляє. Волосся красуні укладені в хитромудру зачіску і прикрашені великим чорним бантом, а на обличчі легкий макіяж з чорними стрілками і червоною помадою.

У підписі до фотографії Астаф'єва згадала молодість і свою улюблену і наймоднішу джинсову спідницю-трапецію, яку ще кілька десятків років тому носили чи не всі дівчата. До слова, раніше Даша навіть викладала своє архівне фото в цій спідниці. "У мене була. Знали б тільки якою кров'ю... Розмір-то знатний! Ви тільки на ніжки гляньте... пару клинів довелося видалити, і зшити заново. А взагалі, мені так приємно, що серед вас стільки моїх! Рідних і нормальних! Пишаюся собою в такі моменти... Тут не потрібні ні визнання, ні докази... я просто читаю ваші історії, про те, як все важко діставалося і як все цінується...", - написала співачка.

Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.

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