Перша "Холостячка" в Україні Ксенія Мішина викликала захват яскравими фото та теплим зізнанням

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала серію знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала сина Платона.

Хлопчику виповнюється 9 років, з чим щаслива мати його й привітала. На фото Платон, який підріс, грав на вулиці, а в його посмішці чітко впізнається Ксенія, адже він так сильно на неї схожий.

"Ти - мій Олімп". Цю фразу я повторюю з року в рік. І це моя істина, Моя правда, моя перманентність. Ти найкраще, що я створила в цьому житті. Я кожен день, не перестаючи, тобою пишаюся, вчуся і люблю. Я дійсно не знаю, що або хто ще може змусити кожну жінку вміти так любити, дякувати й безумовно віддавати. Це закладено природою, це передбачено Богом. Син, я захоплююся тобою цілком. Я кожен день, заглядаючи в твої очі, просто розчиняюся в їх безодні. І абсолютно точно знаю, що ти-моє серце і сила вже цілих 9 років! З днем народження, щастя...",- емоційно підписала кадри актриса.

Користувачі приєдналися до привітань:

"Класний малій❤️❤️❤️і схожий на маму"

"З днем народження красунчик Платоша! Бажаємо рости помічником в сім'ї, сильним, сміливим і розумним, маминим захисником і гордістю для всіх! Нехай всі твої бажання збуваються і все у тебе виходить! 🥳"

"🥳з днем народження, дуже схожий на маму"

"Вітаю красеня, весь в маму☺❤️"

"Скоро наречену в будинок приведе"

Зазначимо, Мішина кинула колишнього чоловіка, батька Платона, будучи вагітною на 8 місяці. Актриса розповідала про знущання з його боку, що стало причиною втечі.

"Коли з його (екс-чоловіка, - ред.) сторони почалися моральні знущання і виховні процеси по відношенню до мене, я вирішила виїхати до батьків і все плавно зійшло нанівець. Людина перестала дзвонити і цікавитися. Знаєте, моєму синові зараз 8 років і за цей час він жодного разу не запитав, Хто мій тато і де він. Я навіть не знаю чому", - ділилася вона.

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